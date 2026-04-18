СМИ: Суда, планировавшие пересечь Ормуз, развернулись в сторону Омана

По данным издания, каждое развернувшееся судно ранее согласилось заплатить Корпусу стражей исламской революции (КСИР) за пересечение пролива по два миллиона долларов.

При этом верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что военно-морские силы республики «готовы вновь нанести поражение» противникам. Заявление представлено в Telegram-канале его пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации и часть аэропортов. Это произошло впервые с 28 февраля, после обострения конфликта Тегерана с Иерусалимом и Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».

