СМИ: Суда, планировавшие пересечь Ормуз, развернулись в сторону Омана
Около 20 судов, которые стояли в очереди на пересечение Ормузского пролива, развернулись в сторону Омана на фоне сообщений Ирана о восстановлении военного контроля над проливом. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на брокеров и владельца контейнеровоза из Гонконга.
По данным издания, каждое развернувшееся судно ранее согласилось заплатить Корпусу стражей исламской революции (КСИР) за пересечение пролива по два миллиона долларов.
При этом верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил, что военно-морские силы республики «готовы вновь нанести поражение» противникам. Заявление представлено в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации и часть аэропортов. Это произошло впервые с 28 февраля, после обострения конфликта Тегерана с Иерусалимом и Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».
