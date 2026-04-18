Немоляева объяснила долговечность работ Рязанова
Долговечность фильмов народного артиста СССР Эльдара Рязанова объясняется его глубоким пониманием психологии человека, заявила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Ее слова приводит ТАСС.
Как отметила актриса, она и другие артисты, которые снимались в фильмах «Гараж» и «Служебный роман», понимали, что это будет хорошее кино. Однако не могли предположить, что работы окажутся столь долговечными.
Немоляева также добавила, что кино является быстро устаревающим видом искусства.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова зритель видит узнаваемых героев, при этом случайные события, которые происходят с персонажами, заражают надеждой на лучшее.
