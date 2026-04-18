Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье выросло до двух

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкальском крае возросло до двух человек, сообщает правительство региона.

Автобус с туристами из Китая попал в аварию по пути в Читу. В салоне находилось около 40 человек.

Водителя и 13 пассажиров госпитализировали. Как уточняли в правительстве региона, четверо пострадавших были в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Согласно предварительным данным, водитель потерял управление, транспортное средство съехало с трассы и опрокинулось, передает «Радиоточка НСН».

