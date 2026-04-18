СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии

Один человек пострадал, в результате драки с перестрелкой в Назрановском районе Ингушетии, пишет «Интерфакс» со ссыкой на правоохранительные органы республики.

Уточняется, что пострадавший житель села Гази-Юрт доставлен в больницу.

Как сообщает СМИ, драка завязалась между местными жителями и вооруженными людьми, которые заехали в село на двух машинах. Причиной инцидента могла стать ссора.

По предварительным данным, среди участников перестрелки были спорстмены, включая серебряного призера Олимпийских игр по вольной борьбе, передает «Радиоточка НСН».

