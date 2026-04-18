СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии
18 апреля 202617:07
Один человек пострадал, в результате драки с перестрелкой в Назрановском районе Ингушетии, пишет «Интерфакс» со ссыкой на правоохранительные органы республики.
Уточняется, что пострадавший житель села Гази-Юрт доставлен в больницу.
Как сообщает СМИ, драка завязалась между местными жителями и вооруженными людьми, которые заехали в село на двух машинах. Причиной инцидента могла стать ссора.
По предварительным данным, среди участников перестрелки были спорстмены, включая серебряного призера Олимпийских игр по вольной борьбе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии
- Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы
- Камоцкий одержал победу на турнире по пощечинам Power Slap 19
- Вопреки договоренностям? Иран возобновил военный режим контроля над Ормузским проливом
- Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье выросло до двух
- СМИ: Суда, планировавшие пересечь Ормуз, развернулись в сторону Омана
- СМИ: Авиабилеты на рейсы по России подорожают до 7%
- Певец IVAN рассказал о значении музыки в кино
- Немоляева объяснила долговечность работ Рязанова
- ВС РФ поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру