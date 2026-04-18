СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии

Один человек пострадал, в результате драки с перестрелкой в Назрановском районе Ингушетии, пишет «Интерфакс» со ссыкой на правоохранительные органы республики.

Уточняется, что пострадавший житель села Гази-Юрт доставлен в больницу.

Как сообщает СМИ, драка завязалась между местными жителями и вооруженными людьми, которые заехали в село на двух машинах. Причиной инцидента могла стать ссора.

По предварительным данным, среди участников перестрелки были спорстмены, включая серебряного призера Олимпийских игр по вольной борьбе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ДракаСтрельбаИнгушетия

Горячие новости

Все новости

партнеры