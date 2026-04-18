СМИ: Авиабилеты на рейсы по России подорожают до 7%
Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в России в 2026 году может вырасти на 5-7%, сообщает Telegram-канал Baza.
По итогу 2025 года рост цен на внутренние перевозки составил до 10,5%. При этом за девять месяцев прошлого года парк самолетов сократился на 23 борта, а операционная прибыль авиакомпаний упала на 30,4%. Одновременно с этим занятость кресел в самолетах достигла 89,5%, что является рекордным показателем.
Помимо прочего перевозчики сталкиваются с ростом расходов на лизинг на 15% и подорожанием техобслуживания на 14,8%. Значительную статью расходов для авиакомпаний составляет также керосин (433 млрд рублей, или 28,4% всех расходов). Все это вынуждает отдавать предпочтение более маржинальным международным маршрутам.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев сообщил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке также могут подорожать авиабилеты из России в страны Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнам и Таиланд, передает «Радиоточка НСН».
- СМИ: Авиабилеты на рейсы по России подорожают до 7%
