СМИ: Авиабилеты на рейсы по России подорожают до 7%

По итогу 2025 года рост цен на внутренние перевозки составил до 10,5%. При этом за девять месяцев прошлого года парк самолетов сократился на 23 борта, а операционная прибыль авиакомпаний упала на 30,4%. Одновременно с этим занятость кресел в самолетах достигла 89,5%, что является рекордным показателем.

Помимо прочего перевозчики сталкиваются с ростом расходов на лизинг на 15% и подорожанием техобслуживания на 14,8%. Значительную статью расходов для авиакомпаний составляет также керосин (433 млрд рублей, или 28,4% всех расходов). Все это вынуждает отдавать предпочтение более маржинальным международным маршрутам.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев сообщил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке также могут подорожать авиабилеты из России в страны Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнам и Таиланд, передает «Радиоточка НСН».

