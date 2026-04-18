Камоцкий одержал победу на турнире по пощечинам Power Slap 19

Все трое судей единогласно отдали победу россиянину.

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне 2024 года, нокаутировав поляка Камила Марусажа. В дальнейшем он трижды встречался с американцем Коа Вирнесом. Во втором поединке 30 января 2025 года россиянин победил, завоевав чемпионский титул Power Slap, но затем в третьей схватке уступил пояс Вирсену.

По правилам турниров по силовым пощечинам, первого бьющего определяет жребий. У него есть 60 секунд на пощечину сопернику, который не должен дергаться или защищаться, поднимая плечо. Тому, кто получил пощечину, дается минута, чтобы прийти в себя, после чего он может сам удар противнику. Если в течение трех раундов не было нокаута, вердикт выносят судьи, передает «Радиоточка НСН».

