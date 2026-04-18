ВС РФ поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру

Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В Самарской области беспилотники атаковали промпредприятия

Уточняется, что также удары нанесли по площадкам, на которых хранятся и готовятся к запуску БПЛА дальнего радиуса действия. Помимо прочего были атакованы пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников, расположенные в 145 различных районах.

В атаке были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 568 беспилотников ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
