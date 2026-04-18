Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы, проходившего в Тбилиси.

Спортсмен победил грузина Тато Григалашвили в финальной схватке в весовой категории до 81 кг.

Арбузов является действующим чемпионом мира. В 2025 году 22-летний россиянин стал чемпионом мира в Будапеште и чемпионом Европы в Подгорице.

Ранее сообщалось, что спортсменам из России и Белоруссии по водным видам спорта разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
