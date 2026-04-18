Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы
18 апреля 202616:33
Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы, проходившего в Тбилиси.
Спортсмен победил грузина Тато Григалашвили в финальной схватке в весовой категории до 81 кг.
Арбузов является действующим чемпионом мира. В 2025 году 22-летний россиянин стал чемпионом мира в Будапеште и чемпионом Европы в Подгорице.
Ранее сообщалось, что спортсменам из России и Белоруссии по водным видам спорта разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии
- Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы
- Камоцкий одержал победу на турнире по пощечинам Power Slap 19
- Вопреки договоренностям? Иран возобновил военный режим контроля над Ормузским проливом
- Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье выросло до двух
- СМИ: Суда, планировавшие пересечь Ормуз, развернулись в сторону Омана
- СМИ: Авиабилеты на рейсы по России подорожают до 7%
- Певец IVAN рассказал о значении музыки в кино
- Немоляева объяснила долговечность работ Рязанова
- ВС РФ поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру