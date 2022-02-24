Четыре поселка в ДНР обесточены из-за обстрелов украинских военных
Четыре населенных пункта в Донецкой народной республике в настоящее время обесточены из-за обстрелов киевских силовиков, передаёт ТАСС. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Согласно оперативной информации получаемой от глав администраций районов, где идут боевые действия с формированиями украинской армии, полностью без электричества остаются Саханка, Заиченко, Ленинское и Коминтерново.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о раненых и погибших среди ополченцев и мирного населения.
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