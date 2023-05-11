Четыре бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов

Работающие в зоне спецоперации четыре специальных бронепоезда России отразили все атаки диверсантов Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника главного управления Железнодорожных войск Министерства обороны РФ Олега Косенкова.

СМИ: Украина может лишиться ключевого союзника в Европе

Речь идет о специальных поездах «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Их задачей является сопровождение эшелонов с военными грузами и восстановление участков путей в случае повреждения.

Отмечается, что поезда отражали атаки диверсантов, которые несли большие потери.

Ранее стало известно, зачем Зеленский может пойти на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры