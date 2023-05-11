Четыре бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов

Речь идет о специальных поездах «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Их задачей является сопровождение эшелонов с военными грузами и восстановление участков путей в случае повреждения.

Отмечается, что поезда отражали атаки диверсантов, которые несли большие потери.

Ранее стало известно, зачем Зеленский может пойти на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

