Четыре бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов
Работающие в зоне спецоперации четыре специальных бронепоезда России отразили все атаки диверсантов Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника главного управления Железнодорожных войск Министерства обороны РФ Олега Косенкова.
Речь идет о специальных поездах «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Их задачей является сопровождение эшелонов с военными грузами и восстановление участков путей в случае повреждения.
Отмечается, что поезда отражали атаки диверсантов, которые несли большие потери.
Ранее стало известно, зачем Зеленский может пойти на переговоры с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- СМИ: антироссийские санкции вместо вреда ускорили отказ от доллара в мире
- Четыре бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов
- Байден заблудился при выходе со сцены
- В НАТО заявили, что альянсу нужно быть готовым к конфликту в любой момент
- СМИ: вероятность встречи главы Пентагона и министра обороны Китая маловероятна
- Журналист Боско рассказал, зачем Зеленский может пойти на переговоры с Россией
- СМИ: Украина может лишиться ключевого союзника в Европе
- Песков: «Удалось изрядно потрепать военную машину Украины»
- Экс-агент МИ-6: ситуация для ВСУ изменилась на 180 градусов
- Подполковник армии США: Вашингтон как можно дольше затянет конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru