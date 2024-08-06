«Черный лебедь»: Танковую атаку Курской области назвали авантюрой ВСУ

«Это разведка боем, они прощупывают уязвимые места в нашей обороне по линии границ РФ. Они хотят отвлечь наши силы от реальных направлений возможного "главного удара" и какого-то микро-блицкрига. Это типичная классическая позиционная война с вылазками на отдельных участках фронта. Они же прекрасно понимают, что им никто не даст захватить часть территории РФ. Это чисто психологические вылазки, но они вполне серьезны. На фоне их абсолютного кризиса с мобилизацией - это авантюра, но иногда авантюры достигают целей, это своего рода "черные лебеди". Если не относиться к этому всерьез и не давать жесткий отпор, можно получить ниже пояса», - сказал Прохватилов.

В Минобороны РФ сообщили вечером 6 августа, что российская авиация наносит удары по скоплениям украинских военных и техники на территории Сумской области, граничащей с Курской областью. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник несколько раз объявлял о ракетной опасности в регионе и ее отмене.

Концепция «черного лебедя», которую сформулировал в одноименной книге американский писатель и бывший трейдер Нассим Николас Талеб, описывает труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия, отмечает «Радиоточка НСН».

