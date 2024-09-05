Чехия готова заменить транзит газа, если Украина прекратит поставки из России

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в письме к еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон заявил, что страны Центральной Европы смогут использовать альтернативный маршрут доставки газа через Чехию, если Украина прекратит транзит российского газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сикела отметил, что чешская газотранспортная система обладает достаточной пропускной способностью для замены текущего транзита в случае перебоев. Это особенно важно в свете истечения российско-украинского соглашения о транспортировке газа в конце года, что может повлиять на страны, расположенные восточнее Чехии.

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Министр также подчеркнул необходимость искать альтернативные источники газа, чтобы избежать ситуации, когда поставки формально не российского газа по факту обмениваются на российский при транспортировке. По мнению Сикелы, это не поможет в сокращении зависимости от российского газа.

В министерстве добавили, что на данный момент нет признаков продления соглашения. Отказ от российского газа после истечения контракта потребует замены около 40-42 млн кубометров газа в сутки, что особенно скажется на странах восточнее Чехии, передает «Радиоточка НСН».

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