Чехия готова заменить транзит газа, если Украина прекратит поставки из России

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в письме к еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон заявил, что страны Центральной Европы смогут использовать альтернативный маршрут доставки газа через Чехию, если Украина прекратит транзит российского газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сикела отметил, что чешская газотранспортная система обладает достаточной пропускной способностью для замены текущего транзита в случае перебоев. Это особенно важно в свете истечения российско-украинского соглашения о транспортировке газа в конце года, что может повлиять на страны, расположенные восточнее Чехии.