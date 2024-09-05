Чехия готова заменить транзит газа, если Украина прекратит поставки из России
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в письме к еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон заявил, что страны Центральной Европы смогут использовать альтернативный маршрут доставки газа через Чехию, если Украина прекратит транзит российского газа. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Сикела отметил, что чешская газотранспортная система обладает достаточной пропускной способностью для замены текущего транзита в случае перебоев. Это особенно важно в свете истечения российско-украинского соглашения о транспортировке газа в конце года, что может повлиять на страны, расположенные восточнее Чехии.
Министр также подчеркнул необходимость искать альтернативные источники газа, чтобы избежать ситуации, когда поставки формально не российского газа по факту обмениваются на российский при транспортировке. По мнению Сикелы, это не поможет в сокращении зависимости от российского газа.
В министерстве добавили, что на данный момент нет признаков продления соглашения. Отказ от российского газа после истечения контракта потребует замены около 40-42 млн кубометров газа в сутки, что особенно скажется на странах восточнее Чехии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru