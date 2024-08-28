Песков: Решение Киева не продлевать договор о транзите газа навредит Европе

Решение Украины не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам потребителей в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении Киева не продлевать договор с РФ о транзите газа, пишет RT. Действие соглашения истекает в конце года.

«Такие решения... нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, тех, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами», — указал Песков.

По словам представителя Кремля, Европе придется тратить гораздо больше, из-за чего промышленность региона станет менее конкурентоспособной.

