В ДНР предложили воссоздать «Смерш»

Контрразведку «Смерш», действовавшую во время Великой Отечественной войны, необходимо воссоздать на фоне спецоперации России на Украине и действий Запада. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«В лучших традициях нацистов». Медведев оценил обращение посольства США к россиянам

Ранее посольство США при поддержке Госдепартамента выпустило обращение к россиянам, в котором показаны кадры украинского конфликта и отмечается, что происходящее «не достойно» россиян, напоминает телеканал «360». При этом Вашингтон солидаризируется с теми, кто «стремится создать более мирное будущее».

Гагин расценил обращение как призыв к свержению конституционного строя в России.

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. <…> На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине», — заявил советник в беседе с РИА Новости.

По мнению Гагина, пришло время переиздать приказ о создании «Смерш» - организации «смерть шпионам», которая боролась с «диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияДНР
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