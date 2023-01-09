В ДНР предложили воссоздать «Смерш»

Ранее посольство США при поддержке Госдепартамента выпустило обращение к россиянам, в котором показаны кадры украинского конфликта и отмечается, что происходящее «не достойно» россиян, напоминает телеканал «360». При этом Вашингтон солидаризируется с теми, кто «стремится создать более мирное будущее».

Гагин расценил обращение как призыв к свержению конституционного строя в России.

«Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. <…> На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине», — заявил советник в беседе с РИА Новости.

По мнению Гагина, пришло время переиздать приказ о создании «Смерш» - организации «смерть шпионам», которая боролась с «диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере».

