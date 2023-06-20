Чеченский батальон отбил атаки на Запорожском направлении
Военнослужащие Чечни батальона «Восток-Ахмат» отбили атаки украинских военных на Запорожском направлении, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы республики Рамзана Кадырова.
По его словам, украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы благодаря грамотным и слаженным действиям российских воинов. Отмечается, что Вооруженные силы Украины впустую обстреляли жилой сектор, откуда российские солдаты перед этим эвакуировали мирных жителей.
Кадыров отметил, что российские бойцы лишают противника возможности корректировки огня и оперативно сбивают беспилотники.
Ранее Кадыров заявил, что личный состав батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ прибыл в Белгородскую область и приступил к службе по охране российской госграницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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