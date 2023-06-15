Кадыров опроверг оставление «Ахматом» позиций в Марьинке

Подразделений «Ахмата» в зоне специальной военной операции много, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бойцы «Ахмата» предотвратят вылазки ДРГ в приграничных районах

Так он прокомментировал слухи о том, что якобы бойцы чеченского спецназа оставят свои позиции около Марьинки в ДНР и отправятся на защиту границы в Белгородскую область.

Кадыров подчеркнул, что помимо Белгородской области формирования «Ахмата» защищают интересы России в Херсонской и Запорожской областях, а также в республиках Донбасса.

Он также рассказал о многонациональном составе спецназа.

«Кроме чеченцев, в него входят русские, татары, а также представители других национальностей», - добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что батальон «Запад-Ахмат» приступил к службе в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРДНРГраница Между Россией И УкраинойРамзан Кадыров

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