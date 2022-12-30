По его словам, все знают, что Зеленский разворовывает помощь Соединенных Штатов.

«Но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России – они будут закрывать глаза на это», – отметил бывший глава правительства.

Он не исключил, что если Конгресс США проведет аудит предоставленной помощи, то разочаруется – ущерб американскому бюджету может исчисляться в десятках миллиардах долларов.

Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания общественности Соединенных Штатов. Об отчаянии Киева говорит «драматическое представление» президента Украины перед Конгрессом в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

