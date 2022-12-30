Бывший украинский премьер рассказал про секретный договор Зеленского с США
Администрация президента США терпит воровство лидера Украины Владимира Зеленского, пока он выполняет поставленную Вашингтоном цель, сообщил в интервью Youtube-каналу «Мрия» бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
По его словам, все знают, что Зеленский разворовывает помощь Соединенных Штатов.
«Но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России – они будут закрывать глаза на это», – отметил бывший глава правительства.
Он не исключил, что если Конгресс США проведет аудит предоставленной помощи, то разочаруется – ущерб американскому бюджету может исчисляться в десятках миллиардах долларов.
Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания общественности Соединенных Штатов. Об отчаянии Киева говорит «драматическое представление» президента Украины перед Конгрессом в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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