Бывший украинский премьер рассказал про секретный договор Зеленского с США

Администрация президента США терпит воровство лидера Украины Владимира Зеленского, пока он выполняет поставленную Вашингтоном цель, сообщил в интервью Youtube-каналу «Мрия» бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Офис Зеленского заявил об одинаковом с США видении прекращения конфликта

По его словам, все знают, что Зеленский разворовывает помощь Соединенных Штатов.

«Но пока Зеленский решает те задачи, которые перед ним ставят — гробить страну, причинять ущерб России – они будут закрывать глаза на это», – отметил бывший глава правительства.

Он не исключил, что если Конгресс США проведет аудит предоставленной помощи, то разочаруется – ущерб американскому бюджету может исчисляться в десятках миллиардах долларов.

Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания общественности Соединенных Штатов. Об отчаянии Киева говорит «драматическое представление» президента Украины перед Конгрессом в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир Зеленский
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