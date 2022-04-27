Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» уехал на Украину

В Сети появились два видео, на которых представившийся Волобуевым мужчина рассказывает о своем решении.

«Я гражданин России. 2 марта я уехал из России с целью приехать в Украину, и на тот момент, когда я уезжал из России, я был действующим вице-президентом "Газпромбанка", где занимался пиаром промышленных активов банка более шести лет», — цитирует запись «МК».

Волобуев рассказал, что родился в Сумской области Украины, учился в Институте нефти и газа в Москве, в течение 16 лет работал замначальника департамента по информационной политике в «Газпроме». По словам экс-топ-менеджера, он решил покинуть Россию еще в 2014 году, после воссоединения с Крымом. При этом Волобуев не объяснил, почему не осуществил свои намерения. Теперь же, по словам бывшего сотрудника «Газпромбанка», он больше не мог находиться в стране.

