Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» уехал на Украину
Экс-вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев покинул Россию и уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. Об этом заявил сам бывший топ-менеджер.
В Сети появились два видео, на которых представившийся Волобуевым мужчина рассказывает о своем решении.
«Я гражданин России. 2 марта я уехал из России с целью приехать в Украину, и на тот момент, когда я уезжал из России, я был действующим вице-президентом "Газпромбанка", где занимался пиаром промышленных активов банка более шести лет», — цитирует запись «МК».
Волобуев рассказал, что родился в Сумской области Украины, учился в Институте нефти и газа в Москве, в течение 16 лет работал замначальника департамента по информационной политике в «Газпроме». По словам экс-топ-менеджера, он решил покинуть Россию еще в 2014 году, после воссоединения с Крымом. При этом Волобуев не объяснил, почему не осуществил свои намерения. Теперь же, по словам бывшего сотрудника «Газпромбанка», он больше не мог находиться в стране.
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