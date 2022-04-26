Ведущий «Дачного ответа» уволился с НТВ и покинул Россию

Журналист и ведущий программы «Дачный ответ» Андрей Довгопол прекратил сотрудничество с телеканалом НТВ из-за событий на Украине. Об этом сообщил журналист Роман Супер.

Довгопол написал в соцсетях, что уехал из России. Судя по другим записям, он оставил в Москве кота и двух кошек. «Так сложились обстоятельства, что котикам нужен дом в Москве», - написал телеведущий.