Бывший советник Кучмы Соскин рассказал, как приказ Зеленского уничтожает ВСУ

Приказ украинского лидера Владимира Зеленского наступать на Запорожском направлении уничтожает армию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

В США заявили, что ВСУ не удержат территории даже при успехе контрнаступления

По его словам, пробить оборону на Запорожье нельзя. Соскин указал, что «нормальный командир» своих солдат туда не поведет. Экс-советник отметил, что Россия выстроила несколько мощных укрепрайонов, о которые разбиваются украинские бригады.

Ранее стало известно, что Зеленский начал терять союзников в странах Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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