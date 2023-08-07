Бывший советник Кучмы Соскин рассказал, как приказ Зеленского уничтожает ВСУ
7 августа 202301:40
Приказ украинского лидера Владимира Зеленского наступать на Запорожском направлении уничтожает армию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина.
По его словам, пробить оборону на Запорожье нельзя. Соскин указал, что «нормальный командир» своих солдат туда не поведет. Экс-советник отметил, что Россия выстроила несколько мощных укрепрайонов, о которые разбиваются украинские бригады.
Ранее стало известно, что Зеленский начал терять союзников в странах Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший советник Кучмы Соскин рассказал, как приказ Зеленского уничтожает ВСУ
- Евродепутат обвинил США в диверсиях на «Северных потоках»
- В США заявили, что ВСУ не удержат территории даже при успехе контрнаступления
- СМИ: разгром ВСУ показал уязвимость НАТО
- «Ахмат» одержал победу над «Сочи» в матче третьего тура Мир - РПЛ
- В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
- Bloomberg: следующая встреча по Украине пройдет до саммита G20
- «Зенит» потерпел поражение в матче против «Динамо»
- ВСУ подтвердили ракетный удар по Чонгарскому мосту
- В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru