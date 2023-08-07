В США заявили, что ВСУ не удержат территории даже при успехе контрнаступления

«Независимо от того, где [контрнаступление] завершится на карте, Украина не сможет его продолжить. Они не смогут удержать захваченную территорию», — считает он. Отмечается, что военные России создали линии обороны, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые отряды украинских военных.

Эксперт указал, что ситуация для украинцев мрачная, поскольку они даже не могут дойти до первой линии обороны.

Неудачное контрнаступление украинской армии продемонстрировало уязвимость Североатлантического альянса перед силой равного соперника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

