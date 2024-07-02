Бывших премьера, глав МИДа и Минфина Украины заочно арестовали в России
В России заочно арестованы бывший глава правительства Украины Владимир Гройсман и экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Решение вынес Басманный районный суд Москвы. Бывшим украинским чиновникам вменили применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Информацию распространила пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы. Оба объявлены в международный розыск.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Гройсман занимал должность премьер-министра Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года. Климкин руководил внешнеполитическим ведомством с 19 июня 2014 года по 29 августа 2019 года.
Кроме того, Басманный суд Москвы вынес решение о заочном заключении под стражу бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерала Игоря Довганя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru