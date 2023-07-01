Бывшие американские военные рассказали о жестоких боях на Украине

Бывшие американские военнослужащие, воюющие на стороне ВСУ, шокированы сложной обстановкой на фронте и жестокостью боев, пишет американское новостное интернет-издание Daily Beast.

Минобороны России: нанесен удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»

Один из бойцов рассказал, что в сравнении с боями в Ираке и Афганистане, в которых он ранее принимал участие, украинский конфликт намного серьезнее. По его словам, спокойные день спецоперации равняется худшему дню в Ираке или Афганистане.

Боец также обратил внимание на невысокий уровень подготовки большего числа украинских военных.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы 27 июня нанесли удар по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В результате были ликвидированы до 50 офицеров ВСУ, в том числе два генерала, до 20 зарубежных наемников и военных советников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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