Минобороны России: нанесен удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
Российские силы нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что цель удара была достигнута.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе населенного пункта Выемка в ДНР. Также в районе города Запорожья российская сторона поразила хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск «Запорожье».
ВС РФ за прошедшие сутки успешно отразили 15 украинских атак на донецком направлении. Потери украинской стороны составили более 265 бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru