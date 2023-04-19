Бывшего депутата Рады обвинили в поддержке России из-за раздачи листовок

Бывшего депутата Верховной Рады обвинили в поддержке России из-за раздачи листовок, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

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В ведомстве отметили, что политик агитировал в пользу России, распечатывая на своем принтере листовки. Впоследствии депутат распространял их среди жителей Харьковского района.

При этом его имя не называется. В СБУ заявили, что мужчина был депутатом третьего созыва от Компартии Украины.

Ранее президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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