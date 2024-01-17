Бундестаг проголосовал против передачи Украине ракет Taurus
Парламент Германии (бундестаг) не поддержал резолюцию о передаче Украине крылатых ракет Taurus, сообщил Spiegel.
Из 666 парламентариев против проголосовали 485. Поддержали резолюцию 178 депутатов, трое воздержались.
Депутаты бундестага Сара Нанни и Родерих Кизеветтер призвали канцлера Олафа Шольца передать Украине ракеты Taurus. Они заявили о необходимости наносить удары по территории России.
Министр экономики Германии Роберт Хабек пожаловался на нехватку денег из-за поддержки Украины. Он признал, что после отказа от российского газа экономика ФРГ лишилась конкурентного преимущества, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru