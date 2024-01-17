Бундестаг проголосовал против передачи Украине ракет Taurus

Парламент Германии (бундестаг) не поддержал резолюцию о передаче Украине крылатых ракет Taurus, сообщил Spiegel.

СМИ: Германия готовится к нападению России после разгрома ВСУ

Из 666 парламентариев против проголосовали 485. Поддержали резолюцию 178 депутатов, трое воздержались.

Депутаты бундестага Сара Нанни и Родерих Кизеветтер призвали канцлера Олафа Шольца передать Украине ракеты Taurus. Они заявили о необходимости наносить удары по территории России.

Министр экономики Германии Роберт Хабек пожаловался на нехватку денег из-за поддержки Украины. Он признал, что после отказа от российского газа экономика ФРГ лишилась конкурентного преимущества, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: bundestag.de
ТЕГИ:РакетыУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры