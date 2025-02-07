Песков призвал набраться терпения в вопросе урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал набраться терпения в вопросе переговоров по ситуации на Украине. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

Песков обратил внимание, что по этой теме появляется много заявлений и сообщений, которые впоследствии опровергаются и меняются.

«Пока чего-то субстантивного на этот счет нет... Здесь просто нужно набраться терпения», — подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Кремля указал, что урегулирование конфликта должно произойти в результате переговоров, и Россия сохраняет готовность к ним.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассуждать о перспективах переговоров по Украине еще рано.

