Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях

Бюджет подконтрольной российским войскам части Запорожской области будет сверстан в рублях, в июне он составит более 7 млрд рублей, в том числе за счет субвенций РФ. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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По его словам, в июле бюджет будет намного больше, при этом он будет значительно наполнен собственными средствами.

«Запускаются предприятия, а, следовательно, увеличится наполнение собственных средств», - приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее политолог Сергей Марков допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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