Бюджет Запорожской области впервые сверстают в рублях

По его словам, в июле бюджет будет намного больше, при этом он будет значительно наполнен собственными средствами.

«Запускаются предприятия, а, следовательно, увеличится наполнение собственных средств», - приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее политолог Сергей Марков допускал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что референдумы по присоединению к России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, могут пройти после окончания военной операции, где-то к концу лета.

