Пророссийские власти Запорожья заявили о планах взять под контроль всю территорию региона

«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что это необходимо в том числе в целях безопасности, пишет Газета.ру. По словам Рогова, угроза террористической опасности не исчезнет, если останется хотя бы маленький кусочек территорий под контролем Киева, отмечает телеканал «360».

