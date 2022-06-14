Пророссийские власти Запорожья заявили о планах взять под контроль всю территорию региона
Территорию Запорожской области планируется полностью зачистить от украинских силовиков. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Чиновник подчеркнул, что это необходимо в том числе в целях безопасности, пишет Газета.ру. По словам Рогова, угроза террористической опасности не исчезнет, если останется хотя бы маленький кусочек территорий под контролем Киева, отмечает телеканал «360».
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