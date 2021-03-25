«Никаких побочных эффектов». Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хорошо переносит вакцину, сообщает РИА Новости.

По его словам, после вакцинации у главы государства нет побочных эффектов.

«У президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», - резюмировал Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что 23 марта Путин привился первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщает RT. По словам Пескова, какую именно вакцину выбрал российский лидер, знает он сам и его врач.

