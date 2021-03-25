«Никаких побочных эффектов». Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хорошо переносит вакцину, сообщает РИА Новости.
По его словам, после вакцинации у главы государства нет побочных эффектов.
«У президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», - резюмировал Песков.
Ранее представитель Кремля рассказал, что 23 марта Путин привился первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщает RT. По словам Пескова, какую именно вакцину выбрал российский лидер, знает он сам и его врач.
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