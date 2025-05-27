«Будет уничтожена!»: Почему Германия не рискнет поставить «Таурусы» Украине
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил НСН, что Германия может демонстративно поставить Украине несколько ракет Taurus, но удары не согласует.
Германия может осуществить демонстративную поставку нескольких ракет Taurus Украине, чтобы «припугнуть Россию», удары вглубь РФ Берлин не согласует, так как это приведет к прямому противостоянию с Москвой, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности, заявил накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR. Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин вопреки заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. У Германии в арсенале имеются ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров. Михайлов уверен, что политическое, а не военное заявление.
«Я не считаю, что Германия все-таки поставит Украине свои ракеты Taurus. На практике она может осуществить демонстративную поставку в виде нескольких изделий с каким-то определенным заявлением и ограничением по дальности. Taurus тоже могут быть разными по модификации. Германия может сделать не военный, а политический шаг, чтобы припугнуть Россию. Они будут стараться максимально размыть свою ответственность за применение Украиной немецких ракет. Эти ракеты могут применяться только при присутствии немецких военных специалистов. А это будет означать прямое вовлечение Германии в военные действия против России, что несет риски для Германии. Это отражено в нашей ядерной доктрине», - объяснил он.
В случае прямого конфликта Германия будет уничтожена, пояснил Михайлов. Поэтому, по его словам, подобная риторика – это лишь политические игры Мерца.
«Ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров могут долететь до столичного региона, до крупных подмосковных городов. Поэтому ответ России может быть крайне серьезный, может нести военно-технический характер. Я не верю в то, что Германия разрешит Украине ударять вглубь России своими ракетами. Немцы не рискнут на это пойти. В случае прямого конфликта Германия будет уничтожена, а дальше пойдет уже схватка между Россией и США, так как в Германии есть объекты США. Это никому не надо. Мерц пришел к власти во многом благодаря тому, что выбрал более военную и жесткую политику. Ему теперь нужно делать какие-то действия. Снять ограничения – это не означает сразу начать поставлять. Это политическая спекуляция», - добавил собеседник НСН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение западных стран снять ограничение по дальности с передаваемого Украине оружия. В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым он отметил, что такие решения, если они действительно были приняты, «идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование», передает «Радиоточка НСН».
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