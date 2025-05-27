«Я не считаю, что Германия все-таки поставит Украине свои ракеты Taurus. На практике она может осуществить демонстративную поставку в виде нескольких изделий с каким-то определенным заявлением и ограничением по дальности. Taurus тоже могут быть разными по модификации. Германия может сделать не военный, а политический шаг, чтобы припугнуть Россию. Они будут стараться максимально размыть свою ответственность за применение Украиной немецких ракет. Эти ракеты могут применяться только при присутствии немецких военных специалистов. А это будет означать прямое вовлечение Германии в военные действия против России, что несет риски для Германии. Это отражено в нашей ядерной доктрине», - объяснил он.

В случае прямого конфликта Германия будет уничтожена, пояснил Михайлов. Поэтому, по его словам, подобная риторика – это лишь политические игры Мерца.

«Ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров могут долететь до столичного региона, до крупных подмосковных городов. Поэтому ответ России может быть крайне серьезный, может нести военно-технический характер. Я не верю в то, что Германия разрешит Украине ударять вглубь России своими ракетами. Немцы не рискнут на это пойти. В случае прямого конфликта Германия будет уничтожена, а дальше пойдет уже схватка между Россией и США, так как в Германии есть объекты США. Это никому не надо. Мерц пришел к власти во многом благодаря тому, что выбрал более военную и жесткую политику. Ему теперь нужно делать какие-то действия. Снять ограничения – это не означает сразу начать поставлять. Это политическая спекуляция», - добавил собеседник НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение западных стран снять ограничение по дальности с передаваемого Украине оружия. В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым он отметил, что такие решения, если они действительно были приняты, «идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование», передает «Радиоточка НСН».

