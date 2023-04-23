«Будем убивать всех»: Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» перестанет брать пленных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Сообщение предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

Боец «Вагнера» рассказал, что ВСУ бросают оружие и боеприпасы в Артемовске

Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца.

По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин.

«Нарушать правила гуманизма мы не будем. Будем просто уничтожать всех на поле боя», - подчеркнул бизнесмен.

Пригожин заявил, что «Вагнер» больше не будет брать солдат ВСУ в плен.

Советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин сообщил, что российские силы взял и в котел группировку ВСУ в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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