«Будем убивать всех»: Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» перестанет брать пленных

Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца.

По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин.

«Нарушать правила гуманизма мы не будем. Будем просто уничтожать всех на поле боя», - подчеркнул бизнесмен.

Пригожин заявил, что «Вагнер» больше не будет брать солдат ВСУ в плен.

Советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин сообщил, что российские силы взял и в котел группировку ВСУ в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

