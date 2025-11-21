Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина

Савеловский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Там отметили, что арест будет действовать с момента его задержания в России или экстрадиции. Уголовное дело против Долина ранее возбудило столичное управление СК, отмечает RT.