Суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина
Савеловский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Там отметили, что арест будет действовать с момента его задержания в России или экстрадиции. Уголовное дело против Долина ранее возбудило столичное управление СК, отмечает RT.
По версии следствия, кинокритик неоднократно нарушал требования закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», что повлекло возбуждение дела по соответствующей статье.
Антон Долин был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
