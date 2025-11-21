Трамп заявил, что не видит у России намерений атаковать страны Балтии
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Москва не проявляет стремления к военному столкновению с государствами Балтии. Об этом он сказал в эфире радио Fox News, комментируя распространенные в Европе предположения о возможных нападениях России на страны региона.
Глава Белого дома отметил, что российский лидер Владимир Путин «не ищет новой войны», подчеркнув, что разговоры о готовящихся атаках не имеют под собой оснований, отмечает RT.
Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не рассматривает возможность нападения на страны НАТО, включая государства Балтии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что у России «нет агрессивных намерений» в отношении Европы, а разговоры о потенциальной угрозе он называл попытками оправдать наращивание военного присутствия США и НАТО у российских границ, передает «Радиоточка НСН».
