СМИ: Российские туристы в ОАЭ уже сутки ждут вылета после трех отмененных рейсов
Около 50 российских туристов, включая 12 детей, более суток не могут вылететь из ОАЭ после серии отмененных рейсов авиакомпании Air Arabia, сообщает Telegram-канал SHOT. Путешественники должны были вернуться в Москву вечером накануне, однако их рейс из Дубая был отменен незадолго до вылета.
По словам пассажиров, перевозчик оперативно назначил замену — перелет на 20:00 из соседней Шарджи. Туристов доставили в другой аэропорт, но и этот рейс также отменился. В ночное время группы временно разместили в отеле Sea Point, однако к полудню следующего дня их попросили освободить номера, после чего ситуация окончательно запуталась, отмечает RT.
Представители турфирмы «Пегас туристик» сообщили туристам, что новый вылет назначен на ночь с пятницы на субботу из Абу-Даби. Однако позднее, по словам россиян, их предупредили об отмене и третьего рейса, после чего группу перевезли в другой отель — Al Hayat в Шардже. При этом, согласно официальному расписанию, рейс из Абу-Даби пока числится действующим, но пассажиры утверждают, что их на него не зарегистрировали.
Сейчас семьи с детьми остаются в отеле Al Hayat, не имея четкой информации о сроках возвращения в Россию, передает «Радиоточка НСН».
