Венгрия заблокировала транш военной помощи Киеву от ЕС
Венгрия заблокировала седьмой транш военной помощи Украине со стороны Европы, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о 500 миллионах евро из Европейского фонда мира. Из него Евросоюз финансирует оружие и защитные средства для Киева.
По данным RMF FM, страны Европейского союза будут давить на Венгрию 23 января во время встречи министров иностранных дел ЕС. Евродипломаты рассматривают возможность преодоления вето Будапешта.
Как считает один из дипломатов, «небольшое пророссийское государство» не должно диктовать позицию всего Евросоюза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что от конфликта на Украине выигрывают США, а Европа проигрывает в экономическом плане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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