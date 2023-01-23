Венгрия выступила против десятого пакета антироссийских санкций ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях заявил, что Будапешт выступает против новых санкций Евросоюза в отношении России.
Находящийся в Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран ЕС венгерский дипломат отметил, что «санкции ведут Европу в тупик».
«Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы большой ошибкой предлагать ещё один пакет санкций», - написал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК надеются, что санкции Евросоюза «погрузят экономику России в рецессию на десятилетия», сообщает RT.
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