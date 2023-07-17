«Буданова и остальных!»: Депутат Заварзин призвал уничтожить украинских «бандюганов-руководителей»

«Правильно говорит, надо кончать всех этих бандюганов, образно говоря! Им бесполезно что-либо объяснять через ООН или еще какие-то организации, которые стали продажными. Надо серьезно рассмотреть вопрос по поводу этих всех бандюганов-руководителей типа Буданова (руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов – прим. НСН) и всех остальных. Мы не говорим о гражданском населении, речь идет про организаторов, про пункты, где принимают решение», - сказал Заварзин.

Он также призвал усилить меры по охране Крымского моста.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жителям Крыма не стоит паниковать, поскольку «линия фронта держится нормально». Он также назвал безопасной дорогу в Крым через новые регионы России, которая ведет на полуостров идет из Ростовской области через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. В результате была повреждена автомобильная дорога, погибли двое взрослых и была ранена 14-летняя девочка. В России квалифицировали произошедшее, как теракт.

