«Буданова и остальных!»: Депутат Заварзин призвал уничтожить украинских «бандюганов-руководителей»
Генерал-полковник Заварзин в эфире НСН поддержал жесткие заявления Дмитрий Медведева, предложившего взрывать дома организаторов терактов и их родственников.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в интервью НСН поддержал зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, призвавшего применить «персональные и негуманные» методы в отношении высшего руководства Украины.
После атаки дронов на Крымский мост Медведев заявил о необходимости уничтожать высшее руководство террористических формирований, а также «взрывать их собственные дома и дома их родственников».
«Правильно говорит, надо кончать всех этих бандюганов, образно говоря! Им бесполезно что-либо объяснять через ООН или еще какие-то организации, которые стали продажными. Надо серьезно рассмотреть вопрос по поводу этих всех бандюганов-руководителей типа Буданова (руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов – прим. НСН) и всех остальных. Мы не говорим о гражданском населении, речь идет про организаторов, про пункты, где принимают решение», - сказал Заварзин.
Он также призвал усилить меры по охране Крымского моста.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что жителям Крыма не стоит паниковать, поскольку «линия фронта держится нормально». Он также назвал безопасной дорогу в Крым через новые регионы России, которая ведет на полуостров идет из Ростовской области через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. В результате была повреждена автомобильная дорога, погибли двое взрослых и была ранена 14-летняя девочка. В России квалифицировали произошедшее, как теракт.
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