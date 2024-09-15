Буданов заявил о проблемах из-за массового применения российских «Искандеров»

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы на фронте из-за увеличения производства и атак ракетами «Искандер», сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

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Он также пожаловался на то, что Россия нарастила производство управляемых авиабомб. Кроме того, Буданов раскритиковал якобы поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи.

Ранее глава ГУР снова заявил о возможности разрушить Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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