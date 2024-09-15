Буданов заявил о проблемах из-за массового применения российских «Искандеров»

Освобожденных из плена военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации Конституционный суд Алжира провозгласил победу действующего президента Абдельмаджида Теббуна на выборах главы государства Министр труда и соцразвития Северной Осетии Айдарова арестована по делу о превышении полномочий Кинокритик Шпагин скептически воспринял возвращение на ТВ комедийного шоу «Наша Russia»