Буданов заявил о проблемах из-за массового применения российских «Искандеров»
Вооруженные силы Украины испытывают проблемы на фронте из-за увеличения производства и атак ракетами «Искандер», сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).
Он также пожаловался на то, что Россия нарастила производство управляемых авиабомб. Кроме того, Буданов раскритиковал якобы поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи.
Ранее глава ГУР снова заявил о возможности разрушить Крымский мост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru