Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать руку на саммите НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию при встрече с супругой турецкого лидера Эмине Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре. Кадры прибытия лидеров на прием, организованный Реджепом Тайипом Эрдоганом, попали в трансляцию, сообщает РИА Новости.

Макрон с супругой Брижит поднялись по ступенькам президентского дворца, где их встречали турецкий лидер с женой. Французский президент пожал руку Эрдогану, дважды обнял его и похлопал по спине, после чего повернулся к супруге турецкого лидера и попытался поцеловать ей руку.