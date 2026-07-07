Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать руку на саммите НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию при встрече с супругой турецкого лидера Эмине Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре. Кадры прибытия лидеров на прием, организованный Реджепом Тайипом Эрдоганом, попали в трансляцию, сообщает РИА Новости.

Макрон с супругой Брижит поднялись по ступенькам президентского дворца, где их встречали турецкий лидер с женой. Французский президент пожал руку Эрдогану, дважды обнял его и похлопал по спине, после чего повернулся к супруге турецкого лидера и попытался поцеловать ей руку.

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Эмине с усилием потянула руку в противоположную сторону, не позволив Макрону завершить задуманное. Французский лидер вернулся в исходное положение и попытался сгладить казус широкой улыбкой.

Ранее стало известно, что Владимира Зеленского отодвинут на второй план на саммите НАТО в Турции, чтобы не расстраивать Дональда Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Michel Spingler
ТЕГИ:НАТОСаммитРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль Макрон

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