Володин: список профессий для мигрантов вне квот необходимо сократить

Список профессий для трудоустройства иностранных граждан вне квот должен быть сокращен до минимума, а действия Минтруда в этом вопросе признаны безответственными. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.

Он отметил, что из-за приказа министерства в российские регионы прибыло огромное количество мигрантов без подтверждения квалификации, что подтвердили проверки прокуратуры. По его мнению, существующий перечень специальностей необходимо максимально урезать, чтобы готовить собственные кадры.