Володин: список профессий для мигрантов вне квот необходимо сократить

Список профессий для трудоустройства иностранных граждан вне квот должен быть сокращен до минимума, а действия Минтруда в этом вопросе признаны безответственными. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.

Он отметил, что из-за приказа министерства в российские регионы прибыло огромное количество мигрантов без подтверждения квалификации, что подтвердили проверки прокуратуры. По его мнению, существующий перечень специальностей необходимо максимально урезать, чтобы готовить собственные кадры.

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Володин выразил надежду, что Министерство внутренних дел наведет порядок и прекратит завоз иностранцев под данные категории. Он подчеркнул, что на этих местах должны трудиться российские граждане.

Также парламентарий акцентировал внимание на том, что речь идет о здоровье граждан. Поэтому специалисты обязаны владеть русским языком на хорошем уровне.

Накануне Володин заявил, что число оснований для выдворения мигрантов намерены увеличить до 45, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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