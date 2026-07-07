Володин: список профессий для мигрантов вне квот необходимо сократить
Список профессий для трудоустройства иностранных граждан вне квот должен быть сокращен до минимума, а действия Минтруда в этом вопросе признаны безответственными. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания, передает РИА Новости.
Он отметил, что из-за приказа министерства в российские регионы прибыло огромное количество мигрантов без подтверждения квалификации, что подтвердили проверки прокуратуры. По его мнению, существующий перечень специальностей необходимо максимально урезать, чтобы готовить собственные кадры.
Володин выразил надежду, что Министерство внутренних дел наведет порядок и прекратит завоз иностранцев под данные категории. Он подчеркнул, что на этих местах должны трудиться российские граждане.
Также парламентарий акцентировал внимание на том, что речь идет о здоровье граждан. Поэтому специалисты обязаны владеть русским языком на хорошем уровне.
Накануне Володин заявил, что число оснований для выдворения мигрантов намерены увеличить до 45, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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