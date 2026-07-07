После падения обломков беспилотника на Кубани загорелось предприятие
Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию предприятия в станице Смоленской Северского района Краснодарского края, в результате чего произошло возгорание. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По информации штаба, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Станица Смоленская является крупной кубанской станицей с населением чуть менее 10 тысяч человек. Она расположена рядом с предгорной зоной в 35 километрах от столицы Кубани.
Ранее в Минобороны сообщили, что а 12 часов ПВО уничтожила 190 украинских БПЛА, а в течение минувшей ночи было сбито 452 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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