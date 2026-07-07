После падения обломков беспилотника на Кубани загорелось предприятие

По информации штаба, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Станица Смоленская является крупной кубанской станицей с населением чуть менее 10 тысяч человек. Она расположена рядом с предгорной зоной в 35 километрах от столицы Кубани.

Ранее в Минобороны сообщили, что а 12 часов ПВО уничтожила 190 украинских БПЛА, а в течение минувшей ночи было сбито 452 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

