Посол РФ предупредила об опасности задержания россиян в Болгарии
В Болгарии сохраняется вероятность задержания граждан России по запросам американской стороны. Об этом заявила посол России в этой балканской стране Элеонора Митрофанова, передает РИА Новости.
Дипломат напомнила о публикации МИД списка государств с подобными рисками, куда попала и Болгария. В марте из этой страны в США экстрадировали двух россиян по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег.
Элеонора Митрофанова подчеркнула, что все ранее озвученные рекомендации российского внешнеполитического ведомства относительно поездок в Болгарию не потеряли своей актуальности.
Ранее МИД призвал россиян с осторожностью посещать Таиланд из-за задержаний США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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