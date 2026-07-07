Посол РФ предупредила об опасности задержания россиян в Болгарии

В Болгарии сохраняется вероятность задержания граждан России по запросам американской стороны. Об этом заявила посол России в этой балканской стране Элеонора Митрофанова, передает РИА Новости.

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Дипломат напомнила о публикации МИД списка государств с подобными рисками, куда попала и Болгария. В марте из этой страны в США экстрадировали двух россиян по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег.

Элеонора Митрофанова подчеркнула, что все ранее озвученные рекомендации российского внешнеполитического ведомства относительно поездок в Болгарию не потеряли своей актуальности.

Ранее МИД призвал россиян с осторожностью посещать Таиланд из-за задержаний США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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