В Нью-Йорке прошла эвакуация квартала из-за угрозы обрушения 37-этажного небоскреба

Угроза обрушения 37-этажного здания в центре Манхэттена привела к массовой эвакуации соседних кварталов и школы. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил журналистам, что ситуация является чрезвычайно серьезной, передает РИА Новости.

По информации пожарных и городских властей, в высотке, где велись строительные работы, обрушились сразу пять этажей. Здание остается в нестабильном состоянии, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать людей из расположенных поблизости объектов.

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Небоскреб расположен в непосредственной близости от Центрального вокзала, «Крайслер-билдинг» и штаб-квартиры ООН. Ранее в этом здании находилась штаб-квартира фармацевтической компании Pfizer, а сейчас объект перестраивают из офисного комплекса в жилой дом.

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