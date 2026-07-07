В Нью-Йорке прошла эвакуация квартала из-за угрозы обрушения 37-этажного небоскреба

Небоскреб расположен в непосредственной близости от Центрального вокзала, «Крайслер-билдинг» и штаб-квартиры ООН. Ранее в этом здании находилась штаб-квартира фармацевтической компании Pfizer, а сейчас объект перестраивают из офисного комплекса в жилой дом.

Ранее прокуратура США заявила, что забравшимся на Empire State Building россиянам, грозит до 20 годами тюрьмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

