В Нью-Йорке прошла эвакуация квартала из-за угрозы обрушения 37-этажного небоскреба
Угроза обрушения 37-этажного здания в центре Манхэттена привела к массовой эвакуации соседних кварталов и школы. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил журналистам, что ситуация является чрезвычайно серьезной, передает РИА Новости.
По информации пожарных и городских властей, в высотке, где велись строительные работы, обрушились сразу пять этажей. Здание остается в нестабильном состоянии, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать людей из расположенных поблизости объектов.
Небоскреб расположен в непосредственной близости от Центрального вокзала, «Крайслер-билдинг» и штаб-квартиры ООН. Ранее в этом здании находилась штаб-квартира фармацевтической компании Pfizer, а сейчас объект перестраивают из офисного комплекса в жилой дом.
Ранее прокуратура США заявила, что забравшимся на Empire State Building россиянам, грозит до 20 годами тюрьмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Володин: список профессий для мигрантов вне квот необходимо сократить
- В Нью-Йорке прошла эвакуация квартала из-за угрозы обрушения 37-этажного небоскреба
- После падения обломков беспилотника на Кубани загорелось предприятие
- Песков раскрыл детали первого спора Зеленского с Путиным в Париже
- Команда на устранение: Как Зеленский причастен к подрыву украинского олигарха в Монако
- Дагестанский поэт ослеп и оглох после укуса краснокнижной змеи
- Аргентина в драматичном матче обыграла Египет на ЧМ-2026
- Минобороны: За 12 часов ПВО уничтожила 190 украинских БПЛА
- Валуев призвал не спешить с выводами после решения МОК по спортсменам РФ
- В Венгрии главный государственный ТВ-канал приостановил вещание