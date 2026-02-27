СМИ: Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана
Пакистан нанёс авиационный удар по столице Афганистана, сообщает Telegram-канал Mash.
Взрыв раздался в Кабуле, возле афганского президентского дворца началась стрельба. Истребители атаковали военный корпус талибов в Дарул-Аман. Пакистан начал массированные удары по Афганистану, уничтожив склад боеприпасов талибов и больше 30 единиц техники.
После ударов по Кабулу начались атаки на Кандагар и Пактию. Власти Пакистана сообщили о гибели 72 афганских военных в боях на границе. Пакистанские ВВС также нанесли удар по складу оружия талибов в провинции Нангархар.
Минобороны Пакистана обвинил талибов в том, что они превратили Афганистан в колонию Индии, укрывающей террористов.
Ранее стало известно, «Талибан» захватывает блокпосты в ответ на авиаудары в районе Шах‑Кот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
