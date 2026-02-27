Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Глава государства Владимир Путин поручил правительству проработать изменения условий семейной ипотеки, сообщает ТАСС.

Это необходимо с тем, чтобы включить в нее возможность покупки жилья на вторичном рынке в тех городах, где новостроек недостаточно. Данное поручение дано после программы «Итоги года», которая состоялась в декабре 2025 года.

Из поручения следует, что инициатива поддержит многодетные семьи. Первый доклад о проделанной работе президент России ждет в конце марта текущего года.

Среди обсуждаемых мер поддержки семьи не только дифференцированный подход к процентной ставке по ипотеке, рассказал в пресс-центре НСН сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков.

ФОТО: РИА Новости / Александр Иванов
