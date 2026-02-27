МИД Польши призвало готовиться к войне масштабов Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что гражданам страны следует готовиться к войне масштабов Второй мировой, сообщает радиостанция RMF24.

По его словам, осознание опасности может либо парализовать, либо мобилизовать граждан. Дипломат указал, что Польша не может позволить себе «паралич» и успокоение. Сикорский отметил, что необходима дальнейшее укрепление оборонной готовности страны и развитие союзнических отношений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши полностью деградировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
