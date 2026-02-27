Российские ледоколы спасли финские суда в заливе

На помощь им пришли ледоколы России. Суда застряли из-за сложной ледовой обстановки и сильного ветра. По запросу Финляндии для помощи судам, застрявшим в территориальных водах государства, могут быть привлечены российские ледоколы.

До этого политолог Юрий Светов прокомментировал ситуацию с застрявшим во льдах Арктики ледоколом Германии. По его словам, российский ледокольный флот обладает достаточными мощностями и способен проходить самые толстые льды. У Европы и США нет таких мощных атомных ледоколов.

Ранее из-за льдов в Финский залив направился российский атомный ледокол «Сибирь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

