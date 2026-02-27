Российские ледоколы спасли финские суда в заливе
Несколько грузовых судов Финляндии застряли во льдах Финского залива и территориальных вод страны, сообщают «Известия».
На помощь им пришли ледоколы России. Суда застряли из-за сложной ледовой обстановки и сильного ветра. По запросу Финляндии для помощи судам, застрявшим в территориальных водах государства, могут быть привлечены российские ледоколы.
До этого политолог Юрий Светов прокомментировал ситуацию с застрявшим во льдах Арктики ледоколом Германии. По его словам, российский ледокольный флот обладает достаточными мощностями и способен проходить самые толстые льды. У Европы и США нет таких мощных атомных ледоколов.
Ранее из-за льдов в Финский залив направился российский атомный ледокол «Сибирь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Иран отклонил все требования США
- Жительница предложила белгородскому губернатору Гладкову купить ее дом из-за обстрелов
- Буданов заявил, что Киев вернет контроль над всеми территориями
- Российские ледоколы спасли финские суда в заливе
- СМИ: Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана
- На подлете к Москве сбито 27 беспилотников
- Дмитриев завершил переговоры с делегацией США в Женеве
- МИД Польши призвало готовиться к войне масштабов Второй мировой
- Задержанный за похищение девочки в Смоленске отказывается давать показания
- Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволилась после скандала с курьером и бездомным псом