Российские ледоколы спасли финские суда в заливе

Несколько грузовых судов Финляндии застряли во льдах Финского залива и территориальных вод страны, сообщают «Известия».

На помощь им пришли ледоколы России. Суда застряли из-за сложной ледовой обстановки и сильного ветра. По запросу Финляндии для помощи судам, застрявшим в территориальных водах государства, могут быть привлечены российские ледоколы.

До этого политолог Юрий Светов прокомментировал ситуацию с застрявшим во льдах Арктики ледоколом Германии. По его словам, российский ледокольный флот обладает достаточными мощностями и способен проходить самые толстые льды. У Европы и США нет таких мощных атомных ледоколов.

Ранее из-за льдов в Финский залив направился российский атомный ледокол «Сибирь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Конструкторское бюро ОСК "Вымпел"
ТЕГИ:РоссияЛедоколФинляндия

