СМИ: Иран отклонил все требования США
27 февраля 202605:18
Иран на прошедших в Женеве переговорах отверг все требования США, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, Тегеран отклонил идею передачи запасов урана за границу. Также иранские власти выступили против прекращения обогащения, демонтажа своих ядерных объектов и введения бессрочных ограничений на развитие своей ядерной программы.
Ранее стало известно, что Иран передал США предложения по возможной ядерной сделке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
