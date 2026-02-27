СМИ: Иран отклонил все требования США

Иран на прошедших в Женеве переговорах отверг все требования США, сообщает The Wall Street Journal.

Каллас заявила о риске войны между США и Ираном

По данным газеты, Тегеран отклонил идею передачи запасов урана за границу. Также иранские власти выступили против прекращения обогащения, демонтажа своих ядерных объектов и введения бессрочных ограничений на развитие своей ядерной программы.

Ранее стало известно, что Иран передал США предложения по возможной ядерной сделке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

