Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулированию

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о неизбежности взаимодействия с Россией в рамках процесса урегулирования конфликта, признав, что исключить Москву из переговоров не удалось.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отметил, что попытки выстроить процесс без участия России не принесли результата, и в текущих условиях Киеву приходится учитывать этот фактор. По его словам, взаимодействие с российской стороной является необходимым элементом возможного мирного урегулирования.

Трамп заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за Зеленского

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению ситуации на Украине и участвует в обсуждении предложенного США плана урегулирования.

В Кремле при этом указывали, что позиция Киева по переговорам остается неясной, а продолжающиеся наступательные действия российских войск рассматриваются Москвой как средство принуждения к мирному решению конфликта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры