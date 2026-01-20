Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о неизбежности взаимодействия с Россией в рамках процесса урегулирования конфликта, признав, что исключить Москву из переговоров не удалось.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отметил, что попытки выстроить процесс без участия России не принесли результата, и в текущих условиях Киеву приходится учитывать этот фактор. По его словам, взаимодействие с российской стороной является необходимым элементом возможного мирного урегулирования.