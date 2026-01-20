Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулированию
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о неизбежности взаимодействия с Россией в рамках процесса урегулирования конфликта, признав, что исключить Москву из переговоров не удалось.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он отметил, что попытки выстроить процесс без участия России не принесли результата, и в текущих условиях Киеву приходится учитывать этот фактор. По его словам, взаимодействие с российской стороной является необходимым элементом возможного мирного урегулирования.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению ситуации на Украине и участвует в обсуждении предложенного США плана урегулирования.
В Кремле при этом указывали, что позиция Киева по переговорам остается неясной, а продолжающиеся наступательные действия российских войск рассматриваются Москвой как средство принуждения к мирному решению конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев назвал конструктивными контакты с делегацией США в Давосе
- Китайские автомобили стали лучше приспособлены к российской зиме
- Продюсер Краев: ИИ-песни поднимут ценность живых музыкантов
- Продюсер оценил причины снижения гонораров Лепса
- Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулированию
- СМИ: IIHF обсудит возможное смягчение ограничений в отношении россиян
- Как книжные магазины держат удар в битве с маркетплейсами
- Премьер Канады заявил о необходимости защиты от России в Арктике
- Президент Финляндии допустил скорое урегулирование спора США и Дании по Гренландии
- «Шанс высказаться»: Зачем Белоруссия вступает в Совет мира с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru